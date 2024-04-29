З останніми оновленнями iOS 17 для європейських користувачів iPhone стали доступні можливості сайдлоадингу застосунків, а альтернативні браузери можуть працювати з власними рушіями, не лише Safari. Такі вимоги Євросоюзу нещодавно набули чинності на законодавчому рівні, з чим компанії Apple (та іншим) не вдалося впоратися. Втім, це не стосувалося iPad. Поки що.

Як повідомляє видання Bloomberg, iPad тепер також потрапляє під дію “Закону про цифрові ринки” (Digital Markets Act, DMA). Таким чином у компанії є приблизно шість місяців на реалізацію усіх необхідних змін. Тож користувачі iPad також зможуть встановлювати застосунки з альтернативних джерел, а не лише App Store, заразом й сторонні браузери зможуть впровадити власні рушії в iPad.

Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) – голова антимонопольного відомства ЄС – зазначила, що навіть попри те, що iPad не відповідає всім пороговим критеріям, “iPadOS є важливим шлюзом, на який покладаються багато компаній для зв’язку зі своїми клієнтами”. Власне через це й було ухвалено рішення щодо iPad, яке має “забезпечити збереження справедливості та конкуренції”.

Заразом представник Apple зауважив, що компанія залишається сфокусованою на наданні послуг європейським користувачам, “пом’якшуючи при цьому нові ризики для конфіденційності та безпеки даних, які створює DMA”.

Видання 9to5Mac зазначає, що у разі порушень, ЄС зможе накласти на компанію Apple штраф розміром до 10% від її глобального доходу.