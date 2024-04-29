Як повідомляє MacRumors із посиланням на Марка Гурмана, Apple планує оновити стандартні фірмові застосунки в iOS 18. Зокрема йдеться про Notes, Mail, Photos та Fitness.

Все це буде лише частиною великого оновлення операційної системи. Ба більше, вже не раз звучала теза, що всередині компанії саме iOS 18 вважається найбільшим оновленням ОС загалом.

“У понеділок, 10 червня, розпочнеться Всесвітня конференція розробників Apple. Саме тоді компанія представить iOS 18 та наступні основні версії програмного забезпечення для iPad, Apple Watch, Vision Pro та Mac. Нова операційна система для iPhone вважається найбільшим оновленням в історії пристрою, а Vision Pro отримає перше значне оновлення програмного забезпечення з моменту випуску гарнітури”, – пише Марк Гурман.

І хоча наразі Гурман не поділився подробицями щодо оновлень застосунків, видання підбило невеликий підсумок з того, що за попередніми даними можна буде очікувати з подальшими версіями операційних систем:

Розумніша Siri : у кращих трендах сьогодення Apple запровадить функції генеративного штучного інтелекту, що допоможе покращити можливості голосового асистента Siri, а також отримати чимало доповнень у Spotlight, Shortcuts, Apple Music, Messages, Health, Keynote, Numbers, Pages та інших застосунках. Вже повідомлялося, що Apple веде переговори щодо цього з Google, OpenAI та Baidu, хоча залишається імовірність, що компанія також підготує власний варіант LLM;

: у кращих трендах сьогодення Apple запровадить функції генеративного штучного інтелекту, що допоможе покращити можливості голосового асистента Siri, а також отримати чимало доповнень у Spotlight, Shortcuts, Apple Music, Messages, Health, Keynote, Numbers, Pages та інших застосунках. Вже повідомлялося, що Apple веде переговори щодо цього з Google, OpenAI та Baidu, хоча залишається імовірність, що компанія також підготує власний варіант LLM; Більше кастомізацій інтерфейсу : iOS 18 дозволить користувачам розміщувати іконки та віджети не лише у послідовному вигляді, як це є зараз, але й у довільному. Тобто користувач зможе залишити декілька порожніх місць або навіть рядків між іконками;

: iOS 18 дозволить користувачам розміщувати іконки та віджети не лише у послідовному вигляді, як це є зараз, але й у довільному. Тобто користувач зможе залишити декілька порожніх місць або навіть рядків між іконками; RCS : раніше компанія підтвердила, що восени 2024 року застосунок Messages отримає підтримку RCS (Rich Communication Services). Це дозволить покращити досвід текстового спілкування з користувачами Android-смартфонів використовуючи нативні застосунки для обміну повідомленнями;

: раніше компанія підтвердила, що восени 2024 року застосунок Messages отримає підтримку RCS (Rich Communication Services). Це дозволить покращити досвід текстового спілкування з користувачами Android-смартфонів використовуючи нативні застосунки для обміну повідомленнями; Оновлений Calculator : iOS 18 та macOS 15 мають отримати й оновлений застосунок Calculator, який матиме окрему панель з попередніми розрахунками, конвертацію величин, інтеграцію з Notes та інше. Ба більше, iPadOS 18 теж має отримати такий (поки що ОС для iPad не мала фірмового застосунку Calculator);

: iOS 18 та macOS 15 мають отримати й оновлений застосунок Calculator, який матиме окрему панель з попередніми розрахунками, конвертацію величин, інтеграцію з Notes та інше. Ба більше, iPadOS 18 теж має отримати такий (поки що ОС для iPad не мала фірмового застосунку Calculator); Математика у Notes : серед інших оновлень, застосунок Notes також зможе відображати математичні позначення, більше типів алгебраїчних рівнянь, формул тощо;

: серед інших оновлень, застосунок Notes також зможе відображати математичні позначення, більше типів алгебраїчних рівнянь, формул тощо; Нові функції Apple Maps : фірмовий навігаційний застосунок зможе дозволити задати кастомні маршрути, а також отримає опцію з топографічними мапами (стежки, контурні лінії, висоти, цікаві місця для піших прогулянок та інших видів активного відпочинку), які раніше з’явилися у Watch OS 10;

: фірмовий навігаційний застосунок зможе дозволити задати кастомні маршрути, а також отримає опцію з топографічними мапами (стежки, контурні лінії, висоти, цікаві місця для піших прогулянок та інших видів активного відпочинку), які раніше з’явилися у Watch OS 10; Safari Browsing Assistant : що саме зможе “браузерний асистент” наразі невідомо. Проте інші браузери з підтримкою ChatGPT, наприклад, вже навчилися стисло підсумовувати контент сторінок;

: що саме зможе “браузерний асистент” наразі невідомо. Проте інші браузери з підтримкою ChatGPT, наприклад, вже навчилися стисло підсумовувати контент сторінок; Режим слухового апарата в AirPods Pro : раніше також стало відомо, що з iOS 18 у навушників AirPods Pro з’явиться функція “слухового апарата”, проте поки що не зрозуміло, як саме вона відрізнятиметься від чинної Conversation Boost;

: раніше також стало відомо, що з iOS 18 у навушників AirPods Pro з’явиться функція “слухового апарата”, проте поки що не зрозуміло, як саме вона відрізнятиметься від чинної Conversation Boost; CarPlay наступного покоління : перші автівки з підтримкою оновлених можливостей CarPlay мають з’явитися цього року, тож цілком імовірно, що це відбудеться разом із презентацією iOS 18;

: перші автівки з підтримкою оновлених можливостей CarPlay мають з’явитися цього року, тож цілком імовірно, що це відбудеться разом із презентацією iOS 18; Scenes у Freeform: відносно новий застосунок Freeform отримає функцію Scenes, яка дозволить користувачам обрати певні секції на віртуальній дошці для покращення навігації.

До WWDC 2024 залишилося понад місяць, тому це точно не вичерпний перелік потенційних оновлень операційних систем від Apple. Й хоча чимало функцій можна буде побачити та спробувати з першими бетами, цілком імовірно, що певна частина також буде з’являтися пізніше. Тим часом залишається лише трохи почекати на офіційні анонси та більше подробиць разом із ними.