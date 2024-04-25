Офіційний YouTube-канал Warner Bros. Pictures Україна оприлюднив дубльований український трейлер чорної комедії “Кліпни двічі” (Blink Twice).

Мільярдер у сфері технологій Слейтер Кінґ знайомиться з офіціанткою Фрідою на своєму благодійному заході. Між ними пролітає іскра, і він запрошує Фріду скласти компанію йому та його друзям у подорожі до власного приватного острова. Це справжній рай: бурхливі ночі змішуються із сонячними днями, і всі чудово проводять час. Ніхто не хоче, щоб ця відпустка закінчувалася. Однак коли навколо трапляються дивні речі, Фріда починає сумніватися у своїй реальності. З цим місцем щось не так. Їй доведеться розкрити правду, якщо вона хоче вижити після цієї вечірки.

Режисеркою та автором сценарію “Кліпни двічі” виступає акторка Зої Кравітц (“Бетмен”, “Кімі”, “Меломанка”), у головних ролях знялися Кайл Маклаклен (“Фолаут”, “Твін Пікс: Повернення”, “Агенти Щ.И.Т.”), Ченнінґ Татум (дилогія “Мачо і ботан”, “Кінґсмен: Золоте Кільце”), Адріа Архона (“Морбіус”, “Справжній детектив”), Крістіан Слейтер, Джина Девіс та інші.

В українських кінотеатрах “Кліпни двічі” з’явиться 22 серпня цього року.

Український трейлер:

Трейлер англійською: