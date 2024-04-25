Федеральна торгова комісія (FTC) США проголосувала за заборону угод про неконкуренцію по всій країні, заявивши, що вони є нечесним методом конкуренції, повідомляє The Verge.

Угоди про неконкуренцію, які намагаються перешкодити працівникам працювати в компаніях-конкурентах або відкривати їх, особливо поширені у світі технологій. Acer, наприклад, подала до суду на свого колишнього генерального директора за те, що він нібито порушив політику неконкуренції, ставши консультантом компанії Lenovo.

Ці зміни змусять компанії скасувати вже укладені угоди про неконкуренцію та проінформувати про це працівників. Вже укладені угоди про неконкуренцію для вищого керівництва можуть залишатися чинними, але компанії не зможуть укладати нові угоди або забезпечувати їхнє виконання.

Федеральна торгова комісія визначає вище керівництво як працівників, які приймають “політичні” рішення та заробляють понад 151 164 доларів США на рік.

Комісія постановила, що існують альтернативи угодам про неконкуренцію, такі як, закони про комерційну таємницю та угоди про нерозголошення.

“Угоди про неконкуренцію утримують заробітну плату на низькому рівні, пригнічують нові ідеї та позбавляють американську економіку динаміки”, – йдеться у заяві голови комісії Ліни Хан.

Федеральна торгова комісія вперше запропонувала заборонити угоди про неконкуренцію в січні 2023 року. За оцінками, такі угоди наразі уклали близько 30 мільйонів працівників.

Агентство заявляє, що заборона призведе до створення понад 8 500 підприємств щороку, а також знизить витрати на охорону здоров’я та підвищить компенсацію працівникам. Нове правило набуде чинності через 120 днів після його публікації у Федеральному реєстрі.