Співзасновник Monobank Олег Гороховський оголосив про початок тестування мобільного застосунку Expirenza 2.0. Він створений для тих, хто любить ходити у кафе, бари та ресторани.

“Більшість з вас вже хоч раз переглядали меню, оплачували рахунок з чайовими/бойовими та залишали відгук у кафе та ресторанах за QR-кодом від нашого чудового сервісу Expirenza. Тож ми вирішили піти далі”, – пояснив він.

По-перше, в застосунку є 1700+ закладів по всій Україні. Тож коли користувачі захочуть відвідати якийсь із них, то зможуть зробити відповідний вибір, забронювати столик онлайн у кілька дотиків, оплатити рахунок і залишити чайові без зайвого очікування.

“По-друге, Expirenza має добірки з порадами, куди піти та що там спробувати. Ми звемо їх “Їжлисти”. Це як плейлисти, але про їжу. Зараз маємо такі від рестораторів та шефів, як Міша Кацурін, Стас та Аня Завертайло, Володимир Ярославський та інших людей, що знаються на їжі. Але свій Їжлист може створити кожен та поділитися ним з друзями та усіма в застосунку”, – зауважив Олег Гороховський.

Водночас він поділився своїм “Їжлистом” з улюбленими стейками та борщем у Києві.

Також він розповів про третю класну фішку – “Частування”, яка дає змогу пригостити людину, навіть якщо ви перебуваєте далеко один від одного.

“Ви купуєте людині щось смачненьке у закладі за допомогою Expirenza, а вона приходить і куштує ваше частування в зручний для себе час. Це чарівний спосіб проявити турботу та увагу, де б ви не були, через кордони та відстані”, – підкреслив Олег Гороховський.

Завантажити застосунок Expirenza можна з Google Play та App Store.

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До слова, торік Monobank придбав сервіс TakeUsEat, який дозволяє бронювати столики в закладах.