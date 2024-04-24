Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає розмитнення авто в “Дії”. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

Йдеться про проєкт закону № 10380 “Про внесення змін до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного декларування легкових автомобілів засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг”.

Проєкт зареєстрували в грудні минулого року. Михайло Федоров пояснив, що документ прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор.

“Розмитнення авто в “Дії” може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора”, – зазначив урядовець.

За його словами, загалом весь процес розмитнення буде онлайн. Михайло Федоров пояснив, що “Дія” допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом.

Водночас віцепрем’єр-міністр висловив сподівання на швидке голосування і підтримку документа під час другого читання.