Колишній старший директор із кіберполітики Білого дому Ей Джей Гротто розповідає, що нещодавні збої в безпеці Microsoft буде цілком чесно вважати проблемою національної безпеки. Про це він розповів в інтерв’ю для The Register.

Гетто розповів, що у Microsoft є чималий вплив на уряд, оскільки компанія володіє 85% ринку програмного забезпечення для федерального уряду та ще більшою часткою операційних систем.

“Якщо ви повернетеся до епізоду SolarWinds кілька років тому, епізоду, коли програмне забезпечення SolarWinds було скомпрометовано росіянами, а Microsoft фактично продавала федеральним агентствам можливості ведення логів, це була частина стандартного пакета безпеки та послуг, і в результаті агентствам було дуже важко визначити, чи вони піддані злому SolarWinds”, – розповідає Гротто.

Він зазначає, що уряду довелося боротися з компанією протягом майже 18 місяців для того, щоб вона за замовчуванням надала уряду можливості ведення журналу логів.

Зараз компанія є найбільшим постачальником послуг кібербезпеки у світі й за минулий рік на цьому заробила близько $20 мільярдів, що вдвічі більше, ніж у 2022 році. Тож тут іде до того, що у Microsoft просто «є важіль тиску, який вони не бояться використовувати».

Гротто вважає, що потенційно уряд може розв’язати цю проблему, якщо зосередиться на заохоченні та каталізації конкуренції. Також, на його думку, необхідно публічно перевірити компанію і переконатися, що всі знають, коли там виникнуть проблеми.