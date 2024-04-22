Трьох громадян Німеччини заарештували за підозрою в роботі на китайські спецслужби та передачі технологій, які можуть бути використані у військових цілях. Про це повідомляє Reuters.

За словами прокурорів, арешти були здійснені на основі інформації, зібраної внутрішньою розвідкою Німеччини.

Троє підозрюваних – це подружня пара Гервіг Ф. та Іна Ф. із власною компанією у Дюссельдорфі, а також Томас Р., якого називають агентом невстановленого співробітника Міністерства державної безпеки Китаю (MSS).

“На момент арешту обвинувачені вели подальші переговори щодо дослідницьких проєктів, які можуть бути особливо корисними для розширення військової потужності Китаю на морі”, – заявив міністр юстиції Марко Бушман.

Повідомляється, що подружжя уклало угоду про співпрацю з німецьким університетом, яка передбачала підготовку для співробітника MSS дослідження деталей машин, які можна використовувати у військових кораблях.

Підозрювані також придбали спеціальний лазер у Німеччині та експортували його в Китай без відповідного дозволу.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що уряд стежить за тим, що вона назвала значною загрозою, яку представляє китайське шпигунство у бізнесі, промисловості та науці.

У цьому випадку “особливо чутливим” є питання німецьких інноваційних технологій, які Китай може використовувати у військових цілях.