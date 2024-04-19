З’явився офіційний український трейлер фільму “Западня” / Trap від Warner Bros. Pictures, Blinding Edge Pictures Production та M. Night Shyamalan Film. Прем’єра запланована на 8 серпня 2024 року.

“Батько та донька-підлітка відвідують поп-концерт відомої співачки. Однак під час виступу вони усвідомлюють, що опинилися в центрі темної та зловісної події”, – йдеться в описі до стрічки.

До акторського складу картини увійшли: Джош Гартнетт (“Оппенгеймер”), Аріель Доногʼю (серіал “Вовк як я”), Салека Шʼямалан, Гейлі Мілз (“Пастка для батьків”), Елісон Пілл (“Скотт Пілігрим проти світу”) та інші.

Український трейлер:

Трейлер англійською: