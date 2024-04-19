Техаська компанія Anzu Robotics оголосила про вихід на американський ринок безпілотників Raptor і Raptor T. Анонсовані американські дрони мають всі якості DJI…бо вони були розроблені DJI таким чином, щоб задовольнити ключові геополітичні та кібербезпекові інтереси більшості користувачів корпоративної та громадської безпеки.

Дрони Anzu базуються на платформі DJI Mavic 3 Enterprise. Це означає, що в Raptor ви отримуєте ширококутну 20-мегапіксельну камеру з 4/3 CMOS-сенсором і 56-кратним гібридним зумом для створення 12 Mp фото. А Raptor T поєднує в собі 1/2-дюймові камери з роздільною здатністю 48 і 12 Мп, ще й тепловізійну камеру LWIR із роздільною здатністю 640 × 512 і також із можливістю 56-кратного гібридного зуму.

Обидва дрони мають автономність на рівні 45 хвилин польоту, 9-мильний радіус дії та додатковий модуль RTK (для більш точної GPS навігації). Raptor коштує 5 100 доларів, а Raptor T буде продаватися за 7 600 доларів.

Anzu фактично уклала угоду про передачу технологій DJI, що дозволяє їй використовувати всі апаратні специфікації та інженерні інновації, які так подобаються користувачам. Однак програмне забезпечення, яке керує цими дронами, повністю розробляється в США у співпраці з Aloft Technologies, компанією, відомою своєю співпрацею з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) у сфері планування польотів та завдяки інформаційному додатку про обмеження повітряного простору B4UFLY. Aloft також видає понад дві третини всіх дозволів LAANC (можливість авторизації та сповіщення на малій висоті).

Щоб ще більше дистанціюватися від торговельної та геополітичної напруженості, пов’язаної з Китаєм, майже всі компоненти та остаточна збірка безпілотників Raptor здійснюється в Малайзії. Готове апаратне забезпечення дронів відправляється на завод Anzu в Остіні, де встановлюється прошивка і проводяться заходи з контролю якості.

Замість додатку DJI безпілотники Raptor керуються додатком Aloft Air Control, що відповідає вимогам Федерального управління цивільної авіації США щодо використання національної системи повітряного простору. Завдяки партнерству з Aloft, в систему вже вбудовані передпольотні контрольні списки, які забезпечують безпечні та легальні польоти, миттєвий дозвіл LAANC та інші можливості керування.

Всі дані, зібрані безпілотниками, зберігаються локально на SD-карті самого безпілотника, що мінімізує ризик несанкціонованого доступу під час передачі. Крім того, всі польотні дані, що зберігаються Aloft, шифруються під час передачі та в режимі очікування за допомогою шифрування AES-256.