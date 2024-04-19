DJI представила свої перші зарядні станції, оснащені новим двонаправленим портом SDC — Smart DC, який може швидко заряджати (деякі) батареї дронів DJI та інші пристрої. Про це повідомляє The Verge.

Більша модель Power 1000 коштує $699 (з урахуванням стартової знижки, регулярна ціна становить $999). Вона має максимальну вихідну потужність 2 200 Вт та забезпечує стабільне живлення з ємністю акумулятора 1 024 Вт·год.

При підключенні до електромережі DJI Power 1000 підтримує потужність заряджання 1 200 Вт і 600 Вт. Зарядити станцію до 100% можна за 70 хвилин, а до 80% всього за 50. Тут також є два вихідні порти USB-C потужністю 140 Вт із загальною вихідною потужністю до 280 Вт для безперебійного використання.

Менша Power 500 зараз коштує $379 (регулярна ціна — $499), має ємність акумулятора 512 Вт·год та максимальну вихідну потужність 1 000 Вт. Ця станція підтримує підзарядку потужністю 540 Вт і 270 Вт від електромережі, при цьому найшвидший час становить 70 хвилин для 100% батареї.

Power 500 теж має 2 порти USB-C які можуть одночасно заряджати Power 500 до 200 Вт або видавати потужність до 100 Вт. Обидві станції також підтримують заряджання від сонячних панелей, які продаються окремо (від $299 до $956, залежно від компонування).

DJI каже, що зараз немає різниці у роботі двонаправлених портів SDC та SDC Lite. Обидва варіанти підтримують функцію надшвидкої зарядки Power SDC, яка споживає 230 Вт для акумуляторів Metric 30 Series TB30 Intelligent Flight, 200 Вт для Inspire 3 TB51 Intelligent, 150 Вт для Mavic 3 Intelligent Flight і 125 Вт для DJI Air 3 Intelligent Flight. Але це працює лише зі спеціальним кабелем за $19 для кожної серії дронів.

Ці порти також можна використовувати для заряджання самих станцій з потужністю 400 Вт, але, знову ж, лише зі спеціальним кабелем вже за $59. Ще за $49 можна придбати провід для заряджання від прикурювача в авто. І подібних аксесуарів у DJI ще чимало.