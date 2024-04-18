Під час спільного захисту Ізраїлю від комбінованої масованої атаки Ірану 13 квітня 2024 р. збройні сили США вперше в історії використали ракети RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) системи ПРО Aegis для перехоплення реальних цілей.

Як сповіщає Business Insider з посиланням на Міністра військово-морських сил США Карлоса Дель Торо, ВМС США використали декілька ракет RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) для перехвату балістичних ракет Ірану націлених по Ізраїлю.

«Ми використали SM-2, ми використали SM-6, і на цих вихідних декілька SM-3, щоб протистояти загрозі балістичних ракет, яка надходить з Ірану», – сказав Дель Торо під час слухань у підкомітеті з асигнувань Сенату США.

USNI News з посиланням на неназваних представників оборонного відомства США ще раніше повідомила, що два кораблі флоту США випустили від чотирьох до семи протиракет SM-3 для перехоплення балістичних ракет Ірану. Коментарі Дель Торо до законодавців є першим публічним визнанням використання SM-3.

RIM-161 Standard Missile 3, більше відома як SM-3 – це найпотужніша та найсучасніша частина системи ПРО Aegis, протиядерної парасолі США. Ракети SM-3 здатні збивати міжконтинентальні балістичні ракети на верхній частині траєкторії, у космосі. Крім того, SM-3 може використовуватися для знищення супутників на низьких орбітах. Остання модифікація SM-3 Block IIA: має дальність перехвату 1 200 км при висоті цілі 900–1 050 км (залежно від типу цілі). Ракети SM-3 Block IIA розганяються то швидкості у 4,5 км/с (13,2 Маха). Вартість однієї SM-3 складає близька $12 млн у цінах 2021 року.

Розробка ракет SM-3 стартувала ще на початку 2000-х років, але на озброєння система встала лише у 2014 році. До нещодавно RIM-161 Standard Missile 3 використовувалися лише під час тестів, перехват іранських балістичних ракет 13 квітня 2024 р. це бойове хрещення SM-3.

Ракети SM-3 можуть запускатися за допомогою систем вертикального старту Mk 41, стандартних для усіх нових кораблів ВМС США, а також з наземних баз Aegis Ashore, які розгорнути у Польщі та Румунії. Основна частина системи ПРО Aegis розгорнута на кораблях ВМС США, до їх числа входять п’ять ракетних крейсерів класу Ticonderoga та 28 ракетних есмінців класу Arleigh Burke плюс 4 японських есмінці класу Kongo. Теоретично вважається, що система ПРО Aegis може захистити США від потенційного масованого ядерного удару з боку Росії чи Китаю.

Ракети SM-3 вже замовила Південна Корея, такими системами цікавляться ВМС Нідерланди, Туреччина та Бельгія.

Технічні характеристики ракет ПРО RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3)

Прийняття на озброєння – 2014 р. (Block IB)

Виробник – Raytheon, Aerojet, (Mitsubishi Heavy Industries для Block IIA)

Вартість одиниці – $11,83 млн (2021 фінансовий рік)

Маса – 1,5 т

Довжина – 6,55 м

Діаметр – 34,3 см (Block I) 53,3 см (Block II)

Розмах крил – 1,57 м

Боєголовка – кінетична боєголовка Lightweight Exo-Atmospheric Projectile (LEAP)

Двигуни – твердопаливний MK 72 від Aerojet (перший ступень), твердопаливний MK 104 від Aerojet (другий ступень), твердопаливний MK 136 від ATK (третій ступень), дросельна система відхилення та контролю положення від Aerojet (фінальний етап перехвату)

Оперативний діапазон – 900–1200 км (Block IA/B), дальність 1200 км та стеля польоту до 1050 км (Block IIA)

Максимальна швидкість – 3 км/с або 8,8 Маха (Block IA/B), 4,5 км/с або 13,2 Маха (Block IIA)

Наведення GPS, інерційна система, напівактивна радіолокаційна головка самонаведення, пасивна інфрачервона головка самонаведення