Коли йдеться про бездротову зарядку, першим на думку спадає, певно, стандарт Qi. Бездротова Qi зарядка існує вже доволі давно, її можна знайти в багатьох розумних пристроях, якими ми користуємося щодня.

Однак є багато менших електронних пристроїв, де Qi зарядка – або рідкісна, або взагалі відсутня. Це пов’язано з тим, що менші пристрої можуть не мати достатньо внутрішнього простору, щоб помістити котушку, достатню для адекватного отримання енергії.

Саме тому галузева асоціація, котра стоїть за технологією Near-Field Communication (NFC), яка забезпечує безконтактні платежі, створила специфікацію бездротової зарядки NFC Wireless Charging (WLC).

Анонсована в травні 2020 року бездротова зарядка NFC працює зі значно меншими антенами, ніж Qi. Антени бездротової зарядки NFC можуть бути розміром менш як 1 см і упаковані в гнучку друковану плату, яка згинається, щоб їх можна було втиснути в неймовірно крихітні смарт-пристрої, такі як навушники, стилуси, смартгодинник і мітки трекерів.

Крім того, ту саму антену можна використовувати для традиційної передачі даних NFC, заощаджуючи ще більше місця. Багато менших пристроїв із низьким енергоспоживанням (наприклад, мітки-трекери) вже містять чип NFC для базової передачі даних, тому заміна його на одну антену, яка керує як зв’язком, так і зарядкою, має великий сенс.

Попри те, що технологія бездротової зарядки NFC була анонсована майже чотири роки тому, вона досі не знайшла застосування в багатьох комерційних продуктах. Можливо, однією з причин цього є недостатня підтримка платформи основними операційними системами, такими як Android.

Однак майбутнє оновлення Android 15 готується додати підтримку бездротової зарядки NFC, що може прокласти шлях до виходу на ринок безлічі аксесуарів із підтримкою WLC.

У Android 15 beta1 з’явилися суттєві зміни стека NFC в операційній системі. Наприклад, системний додаток, який обробляє події, пов’язані з NFC, тепер включає клас під назвою NfcCharging, який запускає і зупиняє NFC-зарядку, зчитує інформацію про зарядку, надіслану через NFC, і багато іншого.

Хоча клас посилається на “версію 1.0.0”, це, ймовірно, стосується першої ітерації реалізації NfcCharging в Android, а не WLC 1.0. Для контексту, NFC Forum анонсував WLC 2.0 наприкінці 2021 року, і єдина зміна в WLC 2.0 полягає в тому, що вона підтримує ще менші розміри антен.

Одним із цікавих застосувань бездротової зарядки NFC може бути використання міток трекерів. Мітки-трекери часто занадто малі, щоб вмістити котушку бездротової зарядки Qi, мають крихітні акумулятори, які не потребують багато заряду (WLC може передавати до 1 Вт потужності на відстань 2 см), і вже мають чипи NFC, тому вони можуть надсилати інформацію про свого власника тому, хто їх знайде.

Багато міток-трекерів, наприклад, сумісних із мережею Find My Device на Android, вже мають до одного року автономної роботи, але деякі з них мають акумуляторні батареї, які не перезаряджаються.

Підтримка підзаряджання пристроїв за допомогою NFC зробить майбутні мітки-трекери дешевшими в обслуговуванні і простішими в зарядці. Сподіваємося, що як тільки підтримка бездротової зарядки NFC буде реалізована в Android, бездротова зарядка стане більш поширеною в менших пристроях, таких як навушники, стилуси, смартгодинник та мітки трекерів.