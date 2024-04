Компанія Nothing представила Nothing Ear та Nothing Ear (a) за ціною $149 та $99 відповідно. Nothing Ear та Ear (a) зберегли дизайн минулих моделей. Компанія зосередилась на роботі над звучанням навушників.

Nothing Ear зможуть забезпечити до 8,5 годин автономного прослуховування та 40 годин разом з підзарядками.

Молодша модель Ear (a) має трохи кращі показники автономності: 9,5 годин автономного прослуховування та 42,5 години з підзарядками.

Nothing Ear (a) вперше додає кольорів до пристроїв компанії та будуть доступні в жовтому кольору. У всьому іншому навушники матимуть однаковий дизайн.

Схожість поширюється і на те, як вони функціонують. Обидві моделі мають однакову потужність активного шумозаглушення і здатні заглушити до 45 дБ шуму, що вдвічі більше, ніж в Ear 2.

Навушники Nothing Ear забезпечать передачу звуку до 1 Мбіт/с з частотами 24 біт/192 кГц з кодеком LHDC 5.0 та Nothing Ear (a) — до 990 кбіт/с з частотами до 24 біт/96 кГц та кодеком LDAC по Bluetooth 5.3.

Обидві пари навушників захищені від пилу та води за стандартом IP54. Кейс дорожчих Ear є більш міцним, з рейтингом IP55 порівняно з рейтингом IPX2 для кейсу Ear (a).

Nothing повідомляє, що Nothing Ear має систему драйверів, яка використовує керамічну діафрагму, що “рідко зустрічається в аудіопродукції”, для покращення насиченості звуку.

Компанія також співпрацює з компанією Mimi для тестування слуху в додатку Nothing X, який створює персональний звуковий профіль для ваших унікальних особливостей слуху.

Користувачі матимуть можливість створювати власні профілі звуку в еквалайзері та обмінюватись цими профілями з друзями. Але тільки в межах екосистеми Nothing.

Також нові навушники від Nothing матимуть інтегрований ChatGPT, що дозволить взаємодіяти з чат-ботом на ходу, за наявності також і смартфону від Nothing за найновішою Nothing OS.

Компанія повідомляє, що функція з’явиться на Nothing Phone 2, Nothing Phone 2a та Nothing Phone 1.

Навушники можна передзамовити на офіційному сайті та компанія повідомить, коли вони будуть доступні.