Сьогодні відбудеться реліз у Дочасному доступі нової action/RPG від Moon Studios – No Rest for the Wicked. Напередодні цього, один з користувачів у Steam, ймовірно з Росії, створив тему обговорення для No Rest for the Wicked, де звернувся до розробників гри з твердженням, що вони обрали помилкового видавця, оскільки Private Division не видає ігри у Росії.
Звичайно ж, що у коментарях під цією темою почалися суперечки у яких взяли участь чимало інших користувачів, але найцікавішим стала відповідь від користувача thomasmahler:
“Люди, якого біса?
Ви всі гравці, я хотів би, щоб кожен з вас міг зіграти в No Rest for the Wicked…
У нас є люди з усіх куточків світу, які працюють на Moon – українці, росіяни, ізраїльтяни… хто завгодно. І я дуже пишаюся тим фактом, що у нас є така мультикультурна група шалено талановитих людей, які всі разом працюють над більшою метою. Політика мене не цікавить і ніколи не цікавила.
Ми тут, щоб створювати чудові ігри, які роблять людей щасливими, і це все.
Якщо з якоїсь причини ви не можете купити Wicked, дайте мені знати, і я подивлюся, що ми можемо зробити.”
Людина з ніком thomasmahler це не просто черговий користувач Steam чи просто випадковий працівник студії. Це Томас Малер, виконавчий директор Moon Studios, який не бачить проблеми у тому, щоб No Rest for the Wicked продавалась у Росії та навіть готовий допомагати розв’язувати ці проблеми.
Пізніше у відповідь на питання, чи йому начхати на те, що російські солдати вбивають українців, Томас відповів:
“Простіше кажучи: ми також просто митці. Ми не ті, до кого ви повинні прислухатися, щоб сформувати власні політичні погляди, і я б сказав, що запитувати розробників ігор про їх позицію в цьому питанні – не найрозумніше.
Я проти будь-якої війни, але я не в змозі щось робити щодо того, що відбувається в Європі. Коли почалася війна в Україні, я запропонував будь-кому з наших українців у нашій студії переїхати до мене у Відень, щоб вони були в безпеці. Я пропонував нашим російським людям те саме. І я також зробив це, коли ХАМАС напав на Ізраїль заради наших ізраїльтян. Я завжди за співчуття, і як люди, ми завжди повинні допомагати один одному, а не воювати один з одним.
Якщо таке ставлення змушує вас не купувати No Rest for the Wicked, мені прикро це чути, але знову ж таки, я не думаю, що ми повинні все політизувати. Ми створюємо ігри, щоб розважати людей, робити їх щасливими, змушувати їх плакати… щоб вони відчували щось. Це те, що ми робимо. У нас немає інших прихованих планів”.
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