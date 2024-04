Сьогодні відбудеться реліз у Дочасному доступі нової action/RPG від Moon Studios – No Rest for the Wicked. Напередодні цього, один з користувачів у Steam, ймовірно з Росії, створив тему обговорення для No Rest for the Wicked, де звернувся до розробників гри з твердженням, що вони обрали помилкового видавця, оскільки Private Division не видає ігри у Росії.

Звичайно ж, що у коментарях під цією темою почалися суперечки у яких взяли участь чимало інших користувачів, але найцікавішим стала відповідь від користувача thomasmahler:

“Люди, якого біса? Ви всі гравці, я хотів би, щоб кожен з вас міг зіграти в No Rest for the Wicked… У нас є люди з усіх куточків світу, які працюють на Moon – українці, росіяни, ізраїльтяни… хто завгодно. І я дуже пишаюся тим фактом, що у нас є така мультикультурна група шалено талановитих людей, які всі разом працюють над більшою метою. Політика мене не цікавить і ніколи не цікавила. Ми тут, щоб створювати чудові ігри, які роблять людей щасливими, і це все. Якщо з якоїсь причини ви не можете купити Wicked, дайте мені знати, і я подивлюся, що ми можемо зробити.”

Людина з ніком thomasmahler це не просто черговий користувач Steam чи просто випадковий працівник студії. Це Томас Малер, виконавчий директор Moon Studios, який не бачить проблеми у тому, щоб No Rest for the Wicked продавалась у Росії та навіть готовий допомагати розв’язувати ці проблеми.

Пізніше у відповідь на питання, чи йому начхати на те, що російські солдати вбивають українців, Томас відповів: