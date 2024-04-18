Розпочалося приймання заявок для участі у фестивалі Indie Cup Europe’24. Організатори сподіваються, що це буде найбільший фестиваль Indie Cup з моменту його заснування у 2016 році. Українські незалежні розробники запрошуються для участі у фестивалі нарівні з представниками 39 інших країна Європи – Німеччиною, Францією, Великобританією, Італією тощо.

Протягом Indie Cup Europe’24 відбудуться традиційні активності Indie Cup – присудження нагород для інді-ігор, що перебувають в розробці, онлайн-шоукейси учасників та отримання фідбек від суддів для ігор-фіналістів фестивалю.

Переможців обиратиме незалежне журі, до складу якого входять експерти з таких компаній, як CD Projekt RED, Crytek, Remedy Entertainment, Ubisoft, ZA/UM тощо. Повний склад журі Indie Cup Europe’24 буде оголошено найближчими тижнями.

У цьому сезоні Indie Cup ігри змагатимуться у 7 номінаціях, з яких шість номінацій основного конкурсу (Official Selection) відкриті для ігор, що перебувають на пізніх етапах розробки. Проєкти на ранніх стадіях створення вперше змагатимуться окремо – у новій категорії Early Consideration, де наразі представлено одну номінацію.

Номінації конкурсу:

Gameplay Excellence Award — Найкраща гра фестивалю за геймплеєм

Rising Star Award — Найкращий проєкт, розроблений командою з 1-5 людей, без видавця

Critics’ Choice Award — Найкращий проєкт на думку ігрових журналістів

Creators’ Choice Award — Найкращий проєкт на думку відеоблогерів та стрімерів

Artistic Excellence Award — Найкращий аудіо- та візуальний дизайн проєкту

Most Experimental Game Award — Проєкт з найоригінальнішим геймдизайном

Next Big Thing Award — Найкращий проєкт на ранніх стадіях розробки

Таймлайн фестивалю

Приймання заявок: 15 квітня — 19 травня 2024 р.

Відкриття онлайн-шоукейсу: 29 травня 2024 р.

Перший раунд оцінювання: 24 травня — 23 червня 2024 р.

Оголошення номінантів: 3 липня 2024 р.

Другий раунд оцінювання: 28 червня — 28 липня 2024 р.

Оголошення переможців: 1 серпня 2024 р.

Українські розробники, які візьмуть участь в Indie Cup Europe’24, також отримують запрошення для участі в Ukrainian Games Festival 2024 у Steam, який команда Indie Cup проводить в межах ініціативи Ukrainian Games. Тож закликаємо українських інді-розробників подавати свої проєкти на конкурс, приймання заявок вже відкрито.