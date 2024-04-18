Компанія Anduril спільно з ВМС Австралії та австралійськими оборонними акселераторами презентувала перший прототип надвеликого автономного підводного дрона Ghost Shark. Про це йдеться у пресрелізі виробника.

Програма Ghost Shark спрямована на розробку надвеликого підводного автономного дрона (extra-large autonomous undersea vehicles (XL-AUV)) великого радіуса дії для довгострокового збору розвідданих, спостереження та дистанційного нанесення ударів.

“Цей безпілотник здатний збирати розвіддані, вести спостереження, розвідку і, що важливо, завдавати ударів. Таким чином, він може бути оснащений зброєю для стримування потенційних агресорів”, – сказав Міністр оборони Австралії Пет Конрой на заході присвяченому презентації дрона, не надавши додаткових подробиць.

Програма Ghost Shark розпочалася у середині 2022 року, а серійний варіант Ghost Shark має бути готовий до кінця 2025 року. Усього замовлено три таки апарати. Ghost Shark – це розвиток програми Dive-LD від Anduril.

Нагадаємо, оборона компанія Anduril Industries була створена Палмером Лакі, засновником компанії Oculus VR та дизайнером Oculus Rift у 2017 р. разом з Меттом Гріммом, Треєм Стівенсом та Браяном Шимпфом колишніми менеджерами аналітичної компанії Palantir Technologies, яка тісно співпрацює зі спецслужбами. Спеціалізація Anduril Industries – автономні військові системи та системи контролю.

Програми створення великих підводних автономних дронів існують у багатьох морських країн, у тому числі США, Великої Британії, КНР, Ізраїлю, України та, на жаль, росії. Використання таких апаратів може суттєво змінити тактики ВМС у наступні роки.