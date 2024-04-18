Програма Google.org AI Opportunity Fund: Europe стає доступною для України. Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

“Цю програму було вперше оголошено минулого лютого та створено у співпраці з Center for Public Impact в рамках ініціативи AI Opportunity Initiative for Europe. Вона має на меті допомогти працівникам, які найбільше постраждали від змін на ринку праці, викликаних розвитком штучного інтелекту”, – сказано в блозі.

Шляхом відкритого конкурсу Google.org обере неприбуткові організації та громадські об’єднання, які працюють з цими категоріями працівників. Переможці отримають спеціальні навчальні програми українською мовою – вони охоплюватимуть базові знання з штучного інтелекту, а також всебічну підтримку та консультування.

Загальний бюджет AI Opportunity Fund: Europe для України становить 700 тис. євро. Сума включає субгранти та інтенсивні навчальні програми.

“Подати заявку на участь у програмі можуть неприбуткові організації та організації громадянського суспільства або соціальні підприємства, зокрема профспілки та галузеві асоціації, муніципалітети, благодійні організації та професійні об’єднання тощо, які працюють з людьми, що потребують набуття впевненості у використанні інструментів штучного інтелекту у своїй професійній діяльності”, – йдеться у блозі компанії.

Прийом заявок вже відкрито – він триватиме до 28 червня 2024 року. Додаткову інформацію та форму реєстрації можна знайти на спеціальній сторінці Google.org.