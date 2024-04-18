На початку минулого року вінтажний графічний процесор 3dfx Voodoo5 був проданий на аукціоні за $15 000. Будь-які прототипи апаратного забезпечення 3dfx є частиною позачасової історії обчислень, оскільки компанія та її активи були продані NVIDIA після того, як вона збанкрутувала у 2000 році. Однак до цього безславного кінця 3dfx була одним з перших і найвідоміших імен у сфері доступного для споживачів 3D прискорення.

Однак, навіть у 2024 році ентузіасти не забувають про 3dfx Voodoo та створюють власні відеокарти. Оскар Бареа публікує свій прогрес у створенні кастомної вінтажної відеокарти 3dfx Voodoo.

Зараз його проєкт під назвою Get VoodooX на стадії робочого екземпляру, який базується на графічному процесорі 3dfx VSA-100. Цей чип використовувався в різних картах 3dfx, включаючи 3dfx Voodoo4 4500 і Voodoo5 5500. За словами Еша Еванса, який також бере участь у проєкті, карта використовує продані на аукціоні партію чипів VSA100 призначених для Voodoo4. Не зважаючи на те, що Voodoo4 4800 AGP працювала з 64 MB, у проєкті “Get VoodooX” вирішили використати 32 MB оперативної пам’яті.

Проєкт вимагає багато кропіткої роботи та справжньої відданості ретро-комп’ютерному обладнанню, а деякі з нас мають теплі спогади про епоху 3dfx Voodoo. Небагато хто хоче відроджувати архаїчні графічні процесори ще до початку нового тисячоліття, не кажучи вже про те, щоб замовляти плати для спроб створити функціональні відеокарти з новими можливостями.

Робота тут дійсно вражає, особливо нова підтримка відеовиходу DVI. Будь-хто, хто мав справу з аналоговим відео VGA, знає, що з ним якість відео набагато нижча, ніж з інтерфейсом DVI. Візуальне покращення, яке дає DVI, навіть на цьому старому обладнанні, виглядає досить приємно.