У Apple викрали майже 100 тисяч iPhone, які мали бути знищені, а саму компанію звинувачують у тому, що вони віддають на знищення робочі смартфони. Про це пише 9to5Mac.

99 725 iPhone, які були викрадені у компанії ще кілька років тому, були передані до Китаю де їх пізніше перепродавали на ринках вживаної техніки.

Повідомляється, що Apple має контракт з GEEP на знищення техніки, де й сталася крадіжка. У 2020 році компанія подала до суду на GEEP, але відмовилася від позову через ризики публічно визнати, що знищені iPhone були ще цілком робочим, оскільки мало б поганий вплив на заяви компанії про турботу про екологію та середовище.

У 2020 році, коли з’явився судовий позов, Apple як раз заявила про наміри досягти 100% вуглецевої нейтральності протягом життєвого циклу своїх продуктів до 2030 року. Тоді ж компанія зазначила, що повторне використання пристроїв є першочерговим вибором.

Загалом компанія відправляла на знищення понад 250 тисяч пристрої щорічно. У перші два роки контракту, GEEP отримала понад 530 тисяч iPhone, 25 тисяч iPad та 19 тисяч Apple Watch.

Тепер же компанію звинувачують у тому, що знищення цих пристроїв суперечило заявам про екологію та було способом запобігти перепродажу дешевших вживаних пристроїв, що могло б завадити продажу нових.