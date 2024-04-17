Гендиректор Tesla Ілон Маск після тиску з боку акціонерів минулого року погодився на розміщення реклами, яку запустили й на його власній платформі X.

Як повідомляє TechCrunch, із 2023 року до лютого 2024-го витрати компанії на рекламу в X склали вже близько $200 тисяч. Про це стало відомо із пункту про операції з пов’язаними особами з щорічного звіту про довіреності, який опублікувала Tesla.

“У межах мультиплатформенної рекламної кампанії Tesla також прямо чи опосередковано придбали рекламу на X на загальну суму приблизно $200 тисяч до лютого 2024 року”, – йдеться у документі.

Крім того, у ньому також вказано про те, що обидві компанії платили одна одній за комерційні та консультаційні послуги, а також за послуги з підтримки.

“X є учасником певних комерційних, консультаційних угод і угод про підтримку з Tesla. Згідно з цими угодами, X витратив приблизно $1 мільйон у 2023 році та приблизно $20 тисяч до лютого 2024, а Tesla витратила приблизно $50 тисяч у 2023 та приблизно $30 тисяч до лютого 2023 року”, – написано у звіті.

Компанії не конкретизують, що саме передбачаються ці угоди, але повідомляється, що вони ділилися співробітниками після того, як Ілон Маск придбав X та зосередився на розробці штучного інтелекту у кожному зі своїх бізнесів.

Такі угоди не є чимось новим для компаній Ілона Маска. В минулому подібні операції проходили й зі SpaceX та навіть з охоронною компанією самого Маска, якій Tesla заплатила $2,4 мільйона у 2023 році та ще близько $500 тисяч до лютого 2024-го за охорону бізнесмена.