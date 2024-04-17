ТАСКОМБАНК оголосив про рішення припинити розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank. Про це йдеться в повідомленні фінустанови.

Банк інформує, що з 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено. Крім того, з 12 травня 2024 року застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання.

“Відповідне рішення ухвалене Правлінням АТ “ТАСКОМБАНК”. Основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі Банку та його стратегії в цілому. Наразі ТАСКОМБАНК зосередиться на розвитку власних проектів”, – сказано в повідомленні установи.

Тут також пояснили, що проєкт sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії АТ “ТАСКОМБАНК”. Отже, усі клієнти sportbank є клієнтами ТАСКОМБАНКУ, тож банк продовжить їхнє обслуговування.

Фінустанова пропонує скористатися програмою переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на сайті або відвідавши будь-яке відділення банку.

Також у банку повідомили, що з 17 квітня 2024 року продукти клієнтів будуть доступні в застосунку TAS2U. Якщо ви не є користувачем застосунку:

1) Завантажте застосунок TAS2U;

2) Зареєструйтеся в застосунку, використовуючи ваш фінансовий номер та номер картки sportbank;

3) Прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ;

4) Банк автоматично перевипустить ваші картки sportbank на віртуальні картки success card. Відобразить в застосунку усі банківські продукти, які були вами оформлені у sportbank із перенесенням залишків коштів на рахунках;

5) Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти ТАСКОМБАНКУ та продовжуйте користуватися сервісом.

Якщо ви вже є користувачем застосунку TAS2U, то оновіть його та виконайте зазначені вище кроки з 3 по 5.