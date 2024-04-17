Take-Two Interactive планує звільнити 5% свого штату і скасувати кілька проєктів у межах програми економії. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що згідно з поданням, компанія зекономить близько $200 мільйонів, зокрема $140 мільйонів – за рахунок скасованих проєктів, а $35 мільйонів – пов’язаних із персоналом.

Станом на кінець минулого фінансового року у Take-Two було 11 580 штатних працівників, тож звільнення зачеплять близько 600 людей. Інформації про скасовані проєкти поки немає.

Раніше у фінансовому звіті компанія вже повідомляла про те, що планує програму скорочення витрат. Проте у нещодавньому інтерв’ю для IGN головний виконавчий директор компанії Штраус Зельнік зазначав, що планів звільняти працівників немає.

Очікується, що Grand Theft Auto VI, яка вийде під крилом компанії у 2025 році, стане одним із найприбутковіших медіапродуктів усіх часів, а GTA V й досі тримає позиції, але попри такий успіх скорочень оминути не вдалося.

Також нагадаємо, що Take-Two готується анонсувати нову гру у серії Mafia найближчим часом.