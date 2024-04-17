Sony працює над режимом надвисокої продуктивності для старих ігор, щоб вони краще працювали на майбутній PlayStation 5 Pro, повідомляє The Verge.

За словами анонімних джерел, Sony просить розробників створити новий — ексклюзивний для PS5 Pro — графічний режим в іграх. Цей режим має забезпечити роздільну здатність до 4K (завдяки PSSR), частоту 60 кадрів в секунду та ефекти трасування променів.

Тобто для відчутного покращення ігрового досвіду розробникам все ще доведеться самостійно поліпшувати свої старі ігри для консолі від Sony, так ще й окремо для звичайної PS5 та PS5 Pro.

Ігри, які матимуть такі покращення, отримають етикетку PS5 Pro “Enhanced”, але не обов’язково. Цю етикетку зможуть отримати й ігри, які працюють в 30 кадрах в секунду або досягають роздільної здатності 4К динамічно.

Розробники також можуть увімкнути ефекти трасування променів і отримати етикетку PS5 Pro Enhanced без підвищення роздільної здатності або частоти кадрів. Якщо розробник хоче досягти 60 кадрів в секунду замість 30 кадрів в секунду з тією ж роздільною здатністю, це також може бути кваліфіковано як гра для PS5 Pro Enhanced.

Але все-таки певні покращення ігри отримають і без доопрацювань. Режим ultra-boost mode точно збільшить частоту кадрів в іграх, а ігри з динамічною роздільною здатністю збільшать її.

Ігри, які працюють з фіксованою роздільною здатністю та графічними налаштуваннями для фіксованої роздільної здатності рендерингу, не покажуть покращень. Навіть якщо розробники залишаються на старих версіях SDK від Sony, вони все одно можуть використовувати PSSR для підвищення якості ігор і отримати доступ до додаткової системної пам’яті, яку Sony пропонує розробникам ігор.

Вимоги до етикетки PS5 Pro Enhanced багато в чому схожі з тими, які Sony висувала до PS4 Pro, і тут є певна гнучкість, щоб розробники могли вибрати, що саме вони хочуть покращити. Якщо гра відповідає вимогам етикетки Enhanced, вона може бути відображена на упаковці диска та на сторінках PlayStation Store від Sony.