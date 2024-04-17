ПриватБанк оновив та запустив публічну версію послуги “Конверти”. Про її бета-тестування стало відомо в січні цього року. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Нова послуга насамперед створена для волонтерів та благодійників, щоб гуртом збирати гроші на добрі справи, гуманітарні проєкти та підтримку ЗСУ. Також “Конверти” допоможуть клієнтам ефективно керувати власними фінансами.

У ПриватБанку розповіли, що після старту роботи бета-версії “Конвертів” перші користувачі надіслали понад 500 пропозицій щодо удосконалення послуги. Більшість із них вже враховані при запуску послуги. Втім, банк продовжує її розвиток та розширюватиме функціональність.

Оновлена версія дає змогу поповнювати волонтерський чи власний “Конверт” із карток інших банків та цифрових гаманців через Apple Pay та Google Pay. Також послуга дозволяє перераховувати гроші з декількох зборів на один “Конверт”.

Крім того, “Конвертом” можна напряму оплачувати покупки чи послуги, не переказуючи гроші на картку чи знімаючи готівку – якщо додати в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також із “Конвертів” можна вільно переказувати гроші на свої картки, картки інших осіб та на “Конверти” друзів, знайомих, членів родини тощо.

Відкрити “Конверт” просто у Приват24 – через меню “Конверти” чи меню “Гаманець”. Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, треба додати до “Конверта” опис збору, зображення та пошерити його в соцмережах. Поповнити його можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес.