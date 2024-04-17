Logitech представляє нову мишу Logitech Signature AI Edition M750 Mouse з окремою кнопкою для виклику ChatGPT, повідомляє The Verge.

Logitech планує цього місяця запустити продаж цієї миші у США та Великій Британії за ціною $49,99. Спеціальна ШІ-кнопка запускатиме додаток Logi AI Prompt Builder, який працює на базі ChatGPT.

Ця програма є частиною Logi Options+, програмного забезпечення, яке об’єднує багато периферійних пристроїв Logitech серії MX, або Master (а також серії Studio, Ergo та інші), таких як клавіатури та миші.

Коли користувач натискає кнопку підказки AI у верхній частині миші, він фактично запускає конструктор підказок у програмі Options+. Існуючі периферійні пристрої Logitech, які не мають спеціальної клавіші ChatGPT, можуть перепризначити іншу клавішу для запуску тієї ж функції.

Prompt Builder призначений для виділення, копіювання та/або редагування частини тексту. Користувачі можуть виділити блок тесту та за допомогою закріпленої клавіші перефразувати або виділити висновки з тексту.

Наразі Logi AI Prompt Builder працює лише з ChatGPT і розуміє лише англійську мову. У Logitech заявили, що працюють над тим, щоб пов’язати його з іншими чат-ботами.