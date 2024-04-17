Відомий ентузіаст Роман “der8auer” Хартунг з’ясував, що компанія Lamptron продає свої апаратні монітори з самостійно згенерованими серійними ключами для програмного забезпечення AIDA64. Розробник програмного забезпечення підтвердив, що Lamptron купувала лише один ключ для версії Extreme, але ніколи не купувала бізнес-ліцензію, яка нібито входить до складу багатьох їхніх продуктів.

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Дисплеї Lamptron – це, по суті, додаткові монітори, підключені через HDMI, які використовують зовнішнє програмне забезпечення для відображення системної інформації безпосередньо на екрані. Ці екрани можна придбати окремо або додати до компонентів охолодження. Однак дані не збираються безпосередньо програмним забезпеченням Lamptron, а відображаються на екрані лише після встановлення програми AIDA64.

За словами Der8auer, Lamptron продає свою продукцію з ключами, які були згенеровані за допомогою генератора ключів. Компанія FinalWire (власник AIDA64) підтвердила, що це – незаконно згенеровані ключі. Ще й при оновленні програмного забезпечення AIDA64 повідомить, що ключі отримані нелегально.

Розробників AIDA64 звернулися до Der8auer у кількох листах.

“Ми розуміємо ваші занепокоєння щодо ліцензії “Безплатна версія”, яка входить до кулера. На жаль, ми виявили випадки, коли Lamptron поєднує недійсні ліцензії AIDA64 зі своїми продуктами. Коли нам стало відомо про це, ми негайно зв’язалися з Lamptron і попросили припинити цю практику.

Хоча два роки тому вони зареєструвалися як торгові посередники та розмістили єдине замовлення на AIDA64 Extreme, незрозуміло, чи вони коли-небудь додавали дійсні ліцензії до своїх пристроїв”, – йдеться в першому листі.

Був також і другий електронний лист:

“На жаль, жоден із наданих вами ключів продукту не дійсний у нашій системі. Це переконливо свідчить про те, що вони були створені незаконно за допомогою такого інструменту, як KeyGen”, – сказано в другому листі.

Продукція Lamptron зараз зникає з роздрібних магазинів по всій Європі. Роман стверджує, що ці продавці зараз розглядають судовий позов проти Lamptron. Попри численні спроби компанія так і не відповіла на жоден з електронних листів. Навіть через два дні після того, як відео було опубліковано, компанія все ще стверджує, що пропонує бізнес-ліцензію AIDA64 зі своїми продуктами.

Деякі роздрібні продавці справді видалили продукт, тоді як інші зараз вказують продукт із “безплатною пробною версією програмного забезпечення AIDA64 (потрібна підписка)”. Що й казати, продукт, який коштує $270, щойно став ще дорожчим.