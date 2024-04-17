Нещодавно в Apple App Store з’явився емулятор NES під назвою Bimmy. Але він зник за лічені години, бо як сказав розробник Том Салво (Tom Salvo), він побоявся розправи від Nintendo, повідомляє AppleInsider.

Bimmy було створено без жодних дій з боку Nintendo чи Apple. Згідно з повідомленням на форумі MacRumors, він вилучив її зі страху перед розправою.

“Видалив сам, просто зі страху. Ніхто на мене не тиснув, але чим далі, тим більше я нервував з цього приводу. Дуже шкода, що не виправдав ваші надії, але сподіваюся, що у майбутньому з’являться інші, сміливіші розробники, ніж я” — написав розробник.

Емуляція програмного забезпечення існує десятиліттями і є цілком законною принаймні технологічно. Реалізація емуляторів, бізнес-моделі та способи отримання ігор користувачами знаходяться у “сірій” правовій зоні, яку розробники бояться досліджувати на власних помилках.

В інструкціях Apple щодо емуляторів не так багато сказано про законність. Але, схоже, вони покладають провину на розробника, якщо буде подано будь-який судовий позов. Знову ж таки, емулятори легальні, якщо їх правильно реалізувати.