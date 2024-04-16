Український уряд підтримав запуск мультишерингу цифрових документів. Ділитися ними можна буде через “Дію”. Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

“Працюємо спільно з Національним банком над удосконаленням шерингу документів. Тепер в установах українці через Дію зможуть ділитися копіями й даними не лише цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7. І це все за один раз у кілька кліків”, – йдеться в повідомленні.

Зараз, щоб надіслати такий набір документів, треба відправити копії цифрових документів через “Дію”, а копії довідок надсилати окремо. З мультишерингом процес має стати набагато швидшим і простішим.

“Компанія надсилає запит на кілька документів, а ви підтверджуєте його Дія.Підписом у застосунку. Один підпис – і всі потрібні цифрові копії документів передаються до установи”, – пояснили в Мінцифри принцип мультишерингу цифрових документів.

Крім того, поля в електронних заявах і договорах автоматично заповнюватимуться даними за допомогою мультишерингу.