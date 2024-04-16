Motorola анонсує оновлену лінійку флагманських смартфонів Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra та Edge 50 Fusion для України. Ultra буде доступним в Україні у червні, тоді як моделі Pro та Fusion очікуються вже у травні 2024.

Серія Edge 50 має оновлений дизайн з новими матеріалами, як от справжнє дерево (такі кришки матимуть різні візерунки) чи спеціальне полімерне покриття.

Motorola Edge 50 Ultra отримав 6,67-дюймовий Super HD pOLED-дисплей з роздільною здатністю 2712х1220 точок, частотою оновлення до 144 ГГц та заявленою виробником підтримкою 100% колірного простору DCI-P3, а також піковою яскравістю 2500 ніт. Екран смартфона захищає скло Corning Gorilla Glass Victus, окрім того, є захист від води та пилу за стандартом IP68.

Смартфон оснащено основним об’єктивом на 50 МП, телеоб’єктивом на 64 МП із 3-кратним оптичним збільшенням і 100-кратним цифровим та ультрашироким об’єктивом на 50 МП із макрозйомкою.

Основна лінза також поєднує пікселі у більший ультрапіксель розміром 2,4 мкм, щоб поглинати на 20% більше світла для зйомки вночі. А спереду в Ultra встановлена фронтальна камера на 50 МП з автофокусом.

На покращених характеристиках оновлення камер не закінчується, оскільки софт смартфона теж отримав новий набір функцій зі штучним інтелектом: адаптивну стабілізацію; відстеження автофокусування; тривала експозиція; Action Shot, яка автоматично збільшує та регулює швидкість затвора залежно від освітлення.

Штучний інтелект також буде використаний і в інших аспектах Edge 50 Ultra та інших смартфонів сімейства. Зокрема смартфон отримає генеративний ШІ, який можна буде використовувати як для створення шпалер для смартфона, так і просто для генерації різноманітних зображень.

Всередині Motorola Edge 50 Ultra оснащено Snapdragon 8s Gen 3, 16 ГБ оперативної пам’яті, та сховище до 1 ТБ. Акумулятор тут на 4500 мА⋅год зі швидкістю зарядки по проводу 125 Вт та бездротову зарядку на 50 Вт. Також у смартфоні є Ultra Wideband, швидкий та малопотужний радіопротокол із підвищеним рівнем безпеки, який дозволяє визначати місцезнаходження із точністю до 10-30 см.

Motorola Ege 50 Pro, також отримав оновлений набір камер: 50-мегапіксельну основну камеру з діафрагмою f/1,4, яка пропускає на 64% більше світла для кращої роботи вночі; 10-мегапіксельну 3-кратну телефотокамеру з оптичною стабілізацією зображення; 13-мегапіксельну надширококутну, яка дозволить наблизитись до об’єкта до 3 см за допомогою Macro Vision.

Крім того, смартфон має 6,7-дюймовий pOLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц, роздільною здатністю 2712х1220 точок, піковою яскравістю 1000 ніт та сертифікацією HDR10+. Всередині смартфон має чип Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті та сховище до 512 ГБ.

Смартфон отримав такий самий акумулятор на 4500 мА⋅год із можливістю швидкої дротової зарядки до 125 Вт та бездротової до 50 Вт, як і старша модель Ultra.

І нарешті Motorola Edge 50 Fusion – 6,7-дюймовий Full HD+ pOLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 1600 ніт, скло Corning Gorilla Glass 5, захист IP68. Смартфон працює на платформі Snapdragon 7s Gen 2 з графікою Adreno 710, та може бути оснащений 8/128, 8/256 ГБ памʼяті, або ж 12/256 чи 12/512 ГБ. В Motorola не уточнюють, які саме конфігурації будуть продаватися в Україні.

Основна камера Fusion це модуль Ultra Pixel на 50 МП із сенсором LYTIA LYT-700C та оптичною стабілізацією зображення.

Доповнює основну камеру 13-мегапіксельний надширококутний модуль з підтримкою макрозйомки. Фронтальна камера у Fusion на 32 МП і має технологією Quad Pixel для покращеної чутливості в умовах слабкого освітлення, щоб зробити видатні селфі.

Попри свій статус молодшої моделі лінійки, Motorola Edge 50 Fusion пропонує акумулятор на 5000 мА⋅год, але тут є тільки дротова зарядка до 68 Вт.

Вартість нових смартфонів в Україні поки що не повідомляється та має бути оголошена ближче до початку їхніх продажів.