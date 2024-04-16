Українська кофаундингова ІТ-компанія Genesis у партнерстві з факультетом інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) відкрили четвертий набір на щорічну двомісячну програму Genesis & KMA Software Engineering School 4.0 для розробників рівнів junior та middle.

“Навчання складається з лекцій, практичних завдань, live refactoring сесій, воркшопів, code review сесій. Учасники працюватимуть над власним проєктом, отримають корисний нетворк із лекторами та іншими учасниками програми”, – повідомили в Genesis.

Серед лекторів та експертів програми – спеціалісти компаній Genesis, SKELAR, Solidgate, AMO, а також викладачі факультету інформатики НаУКМА.

Програма фокусується на викликах і підходах у розробці ІТ-продуктів та охоплює наступні теми:

чистий код, який легко підтримувати;

архітектурні патерни, принципи та підходи до проєктування;

роботу з хмарними сервісами;

використання ефективних засобів безпеки;

життєвий цикл розробки продуктів;

специфіку роботи технічних команд у продуктових компаніях.

“Від 2021 року ми з партнерами щороку запускаємо програму Software Engineering School про архітектурні підходи в розробці. Це можливість для учасників перейняти експертизу розробників, архітекторів і СТО, систематизувати наявні знання та дізнатися, з якими типовими викликами зіштовхуються технічні команди глобальних ІТ-продуктів”, – заявила University Partnerships Lead у Genesis Олександра Тиркалова.

Програма є безплатною – щоб взяти у ній участь, необхідно пройти конкурсний відбір, який складається з тесту, практичного завдання та співбесіди. Заявки на участь приймаються до 8 травня 2024 року включно. Навчання розпочнеться 4 червня і триватиме близько двох місяців.

Подати заявку та ознайомитися з деталями програми, форматом навчання та відгуками випускників можна за посиланням.