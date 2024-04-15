Японця заарештували за модифікацію збережень гри Pokémon Scarlet and Violet та продаж рідкісних покемонів іншим гравцям на маркетплейсах за реальні гроші. Йому може загрожувати позбавлення волі терміном до 5 років, пишуть японські медіа.

Згідно з машинним перекладом репортажів NHK та Asahi Shimbun, поліція префектури Кочі заарештувала 36-річного Йошіхіро Ямакаву 9 квітня після того, як співробітники кіберполіції спіймали його на продажі персонажів в інтернеті.

Ринок продажу покемонів існує вже давно. Для вирощення покемона з ідеальними характеристиками потрібно врахувати багато факторів і це можу бути дуже непросто. Ямакава вирішив обійти цю проблему втручанням в роботу гри та зміною файлу збереження.

Для створення “ідеального” покемона потрібно схрестити двох прокачаних покемонів із правильно підібраними предметами. Після чого дитину покемона, яка утворилася, потрібно прокачувати в боях проти конкретних покемонів та годувати правильно підібраними вітамінами.

Цей процес може тривати багато годин, і такі покемони зазвичай коштують недешево. Неозброєним оком такого покемона ніяк не можна відрізнити від створеного за допомогою втручання у файли збереження, тому деякі продавці можуть зловживати таким способом. Але Ямакава навіть в реаліях ринку ставив занадто високі ціни на своїх покемонів, чим і привернув до себе увагу правоохоронних органів.

Ямакава був заарештований за підозрою в порушенні японського закону про запобігання недобросовісній конкуренції.

У поліцейському звіті йдеться про те, Ямакаву спіймали на контрольованій закупці. Затриманий визнав свою вину та повідомив, що це було його єдиним джерелом доходу.

У період із грудня 2022 року по березень 2023 року Ямакава нібито продавав своїх монстрів по 13 000 ієн за штуку, що приблизно дорівнює 85 доларам США. Хоча Ямакава, як повідомляється, зізнався у звинуваченнях та сказав офіцерам: “Я робив це, щоб заробити на життя”, справа все ще перебуває на стадії розслідування. Поліція підозрює, що загальний прибуток Ямакави склав мільйони ієн.