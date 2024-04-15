Сьогодні NASA оголосить підсумки аналізу зразків з Марса

Повернення зразків з Марса було головною довгостроковою метою міжнародних досліджень планети протягом останніх двох десятиліть. Сьогодні NASA проведе телеміст для ЗМІ, щоб обговорити реакцію агентства на звіт Незалежної ради з перевірки повернення зразків з Марса, опублікований у вересні минулого року. Космічне агентство запросило ЗМІ та громадськість приєднатися до перегляду прямої трансляції телеконференції.

Процес повернення зразків з Марса триває відтоді, як марсохід Perseverance почав збирати наукові зразки з Марса. Ці зразки допоможуть вченим на Землі краще зрозуміти геологічну історію Червоної планети, еволюцію її клімату та підготуватися до майбутніх пілотованих місій на планету. Зразки також будуть життєво важливими для пошуку ознак давнього життя, яке могло існувати на Марсі колись давно.

У телемості візьмуть участь Білл Нельсон, адміністратор NASA, та помічник адміністратора Наукового директорату NASA Нікі Фокс. Під час прямого ефіру Нельсон і Фокс обговорять рекомендації агентства щодо подальшого шляху повернення зразків з Марса в рамках збалансованої загальної наукової програми.

Останній зразок породи, зібраний Perseverance, 24-й за рахунком, був зібраний у кратері Джезеро. Аналіз за допомогою інструментів на борту марсохода показав, що останнє взяте ядро породи було “залите водою протягом тривалого періоду часу в далекому минулому, можливо, як частина стародавнього марсіанського пляжу”, згідно з повідомленням NASA. Perseverance зібрав 21 пробірку, наповнену зразками гірських порід, дві з яких були заповнені реголітом (уламками гірських порід і пилом), а одна – марсіанською атмосферою.

Щодо останнього зібраного зразка Кен Фарлі, науковий співробітник проекту Perseverance в Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені, зауважив: “Простіше кажучи, це саме та порода, яку ми сподівалися знайти, коли вирішили дослідити кратер Джезеро. Майже всі мінерали в породі, яку ми щойно відібрали, утворилися у воді; на Землі мінерали, відкладені водою, часто добре вловлюють і зберігають стародавні органічні матеріали та біосигнатури”.

Сьогоднішній прямий ефір розпочнеться о 20:00 на медіа-каналі NASA.