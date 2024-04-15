Голлівудські виконавці досягли попередньої угоди з найбільшими звукозаписними компаніями, такими як Warner Music Group та Sony Music Entertainment, про підвищення мінімальної зарплати та захист від використання штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

Угода охоплює період до 2026 року та була одноголосно схвалена виконавчим комітетом SAG-AFTRA, який представляє приблизно 160 тис. акторів та інших працівників медіа.

Попередні домовленості з лейблами звукозапису вимагають згоди та компенсації перед випуском пісні, в якій використовується цифрова копія голосу артиста. Терміни “артист”, “співак” і “артист, який отримує гонорари” можуть стосуватися лише людей.

“Ця угода гарантує захист наших членів. Хоча технології можуть покращити творчий процес, суть музики завжди повинна бути заснована на справжньому людському самовираженні та досвіді”, – підкреслили в SAG-AFTRA.

Очікується, що остаточне голосування членів профспілки відбудеться протягом наступних кількох тижнів.

ШІ викликає велике занепокоєння в індустрії розваг. Музична індустрія бореться з піснями, створеними за допомогою генеративного штучного інтелекту – технології, яка дозволяє користувачам легко імітувати голоси артистів, часто без їхньої згоди.