Часто електромобіль Mercedes EQS називають “S-клас на батарейках”, і десь так воно насправді і є – великий та розкішний седан, який одразу був зроблений лише електричним, версій з традиційними ДВЗ в його історії не існувало.

Тепер дві моделі візуально стали ще ближче – завдяки плановому оновленню Mercedes EQS, під час якого з’явилася панель з імітацією решітки радіатора та фірмова зірка на капоті. Крім того, оновлення Mercedes EQS подарувало йому нові бампери в AMG-стилі, покращене декоративне оздоблення передньої панелі, а також більш м’які задні сидіння з додатковим шаром матеріалу-наповнювача.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Нарешті, також електромобіль Mercedes EQS отримав збільшений акумулятор: якщо раніше було 108 кВт⋅год., то тепер використано акумулятор ємністю 118 кВт⋅год., що відповідно позначилося на запасі ходу.

Наприклад, версія Mercedes-Benz EQS450 може подолати до 822 км на одному повному заряді акумулятора. Іншим рекордсменом у лінійці Mercedes EQS виступає версія Mercedes-AMG EQS53, яка з опційним пакетом вражає вже не дистанцією пробігу, а потужністю – аж до 761 к.с. та 1020 Нм крутного моменту!

Продажі новинки Mercedes EQS в Європі стартують вже наприкінці квітня, після чого оновлений електромобіль можна чекати й в Україні.