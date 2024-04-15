Сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та США Meest Shopping оголосив про розширення географії на Канаду. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Тепер українцям доступна доставка замовлень з інтернет-магазинів цієї країни додому або в найближче відділення Meest.

Тарифи на доставку складатимуть від $6 морським перевезенням та $9 авіаперевезенням. Терміни становитимуть від 4-5 тижнів та від 1-2 тижнів відповідно.

Крім цього, Meest Shopping пропонує додаткові послуги – страхування та пакування. Оперативність та ефективність роботи забезпечуватиме власний склад сервісу в Канаді.

“Розширення послуг Meest Shopping на канадський ринок – ще один крок, щоб пропонувати нашим клієнтам якісні та доступні послуги. Завдяки цьому перелік інтернет-магазинів, з яких можна отримати доставку посилки в Україну, суттєво збільшиться. А доступні тарифи дозволять не переплачувати за логістичний сервіс”, – зазначили у пресслужбі.

Meest Shopping – сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та Північної Америки, які не мають прямої доставки в Україну. Завдяки ньому українці можуть отримувати онлайн-покупки з 12 країн світу. Meest Shopping входить у групу компаній Meest.