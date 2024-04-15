Medium забороняє у своїй платній партнерській програмі контент, створений штучним інтелектом. Нова політика набуває чинності 1 травня 2024 року, повідомляє Bleeping Computer.

Монетизований контент, створений за допомогою штучного інтелекту, буде вилучений з платної платформи. Таких користувачів навіть можуть позбавити монетизації.

Medium підкреслює, що платформа створена для написання текстів людьми, а не штучним інтелектом. У Medium пояснили, що розуміють, що ШІ може допомогти зробити деякі тексти зрозумілішими або допомогти тим, хто пише другою мовою. Але створення контенту виключно за допомогою ШІ більше не дозволяється.

Згідно з правилами, Medium підтримує відповідальне використання допоміжних технологій зі штучним інтелектом, але із суворими вимогами до прозорості. Будь-який контент, при створенні якого застосовувався ШІ, має чітко згадувати про це в перших двох абзацах.

Це правило поширюється і на зображення, створені за допомогою ШІ, які мають бути належним чином позначені.

Користувачі Medium все ще можуть публікувати історії, створені за допомогою ШІ, у своїх особистих блогах, але вони не просуватимуться самим сервісом Medium, і, як тепер зрозуміло, не зможуть монетизуватись.

Крім того, сервіс має окрему кнопку для ШІ-контенту “Показувати менше таких історій”. Це допоможе Medium зрозуміти, якому контенту надають перевагу користувачі, і обмежить доступ до повністю створеного штучним інтелектом контенту.

Варто зазначити, що партнерська програма Medium поки що не запущена в Україні.