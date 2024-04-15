Колишній президент Blizzard Майк Ібарра кілька днів тому у своєму Х запропонував нову форму вираження вдячності розробникам: можливість залишити $10 або $20 чайових за гру, повідомляє PC Gamer. Якщо це заміна, а не доповнення до звичних мікротранзакцій, то щось в цьому є.

“Коли я проходжу гру, є такі, які просто вражають мене тим, наскільки дивовижним був мій досвід. Наприкінці гри я часто думав: Хотів би я дати цим людям ще $10 або $20, тому що це коштувало більше, ніж мої початкові $70, і вони не намагалися здирати з мене гроші за кожну секунду” — пише Ібарра.

Ібарра згадав такі ігри, як Horizon: Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Elden Ring та Baldur’s Gate 3 як приклади ігор, за які варто давати чайові.

Більшість коментаторів не були в захваті від ідеї Ібарри. Навіть якщо не брати до уваги збільшення цін на ігри та розповсюджені мікротранзакції в платних іграх, виникає питання, в чиїх кишенях опиняться ці теоретичні чайові.

Збирати чайові для подальшого розподілу між розробниками дійсно звучить непогано, але не в тій індустрії, де після випуску проєкту досить часто звільняють левову частку працівників, яких найняли для розробки.

Ця ідея має трохи більше сенсу для невеликих інді-розробників, але такі вже переважно всі мають певну форму монетизації, як-то Patreon. Або ж інді-розробники часто шукають фінансування для нових проєктів на Kickstarter — чим не спосіб підтримати?