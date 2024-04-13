Microsoft випустила новий тестовий білд операційної системи Windows 11 Insider Preview Build 22635.3495, в якому в меню “Пуск” з’являється реклама програм з Windows Store. Ці рекламні оголошення розташовані в розділі “Рекомендовані” (в стабільних збірках Windows 11 в ньому показуються останні файли користувача) та поки що показуються тільки в США.

“На додаток до останніх удосконалень, як-от групування нещодавно інстальованих програм і відображення програм, якими ви часто користуєтеся, ми тепер випробовуємо рекомендації, які допоможуть вам знайти чудові програми з Microsoft Store у розділі “Рекомендовані” в меню “Пуск”. Ця функція з’явиться лише для Windows Insiders у бета-каналі в США та не поширюватиметься на комерційні пристрої (пристрої, якими керують організації)” – йдеться в повідомленні у блозі Microsoft.

Принаймні в тестовій версії Windows 11 користувачі мають змогу вимкнути ці рекламні оголошення, для цього потрібно перейти в меню “Налаштування”, вибрати пункт “Персоналізація”, далі розділ “Пуск” і вже в ньому вимкнути перемикач “Показувати рекомендації для підказок, акцій додатків тощо”. Схоже, в Microsoft планують активувати відображення реклами в рекомендаціях меню “Пуск” для всіх користувачів. Хіба що під час тестового періоду компанія отримає негативні відгуки на це нововведення. Такі прецеденти вже були.

Минулого року в збірці Windows 11 для інсайдерів з’явилася реклама у “Провіднику”, але до релізу вона не дійшла, компанія вирішила припинити цей експеримент. Тож і цього разу багато чого залежить від відгуків тестувальників Windows.