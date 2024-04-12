З’явився офіційний український трейлер фільму “Уявні друзі” / IF від Paramount Pictures. Стрічка стартує в кінотеатрах 16 травня 2024 року.

До акторського складу фантастичної пригоди увійшли: Фібі Воллер-Брідж (“Індіана Джонс і реліквія долі”, серіал “Погань”), Емілі Блант (“Оппенгеймер”, “Тихе місце”), Раян Рейнольдс (“Дедпул”, “Персонаж”). Режисер картини – Джон Красінскі.

“Раян Рейнольдс у новій яскравій пригоді! Фантастична історія розповідає про дівчинку, на ім’я Бі, яка виявляє, що може бачити Уявних Друзів – фантастичних істот, яких кожна людина коли-небудь вигадувала. Розуміючи свою суперсилу, Бі вирушає у чарівну пригоду, щоб відновити зв’язок між забутими Уявними Друзями та їхніми дітьми”, – сказано в описі до фільму.