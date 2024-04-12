Google оголосив про випуск першої бета-версії Android 15. Операційна система доступна як для розробників, так і для користувачів Pixel, повідомляє SiliconANGLE.

Новий випуск платформи Android включає оновлення, які покращують базову продуктивність, наприклад, підтримку архівування додатків на рівні операційної системи, покращену комунікацію та кращу підтримку додатків, орієнтованих на великі екрани.

Комунікації на Android також були оновлені для дисплеїв зі шрифтом Брайля, а в бета-версії пріоритетними стали безпека та конфіденційність.

Додатки в Android 15 за замовчуванням призначені для великих екранів, а це означає, що їм більше не потрібно викликати функції “Window.setDecorFitsSystemWindows(false)” або “enableEdgeToEdge()”, щоб показати вміст за системними панелями.

Також в Android 15 додано підтримку архівації та розархівування додатків на рівні ОС, що полегшить використання цієї функції, а користувачі отримають більше вільного місця на своїх пристроях. Архівування передбачає часткове видалення елементів додатка з мобільного телефона.

Коли додаток архівується, з нього видаляється набір пакунків Android – пакет, який містить файли для встановлення та роботи програми на пристрої, а також будь-які кешовані дані, зберігаючи при цьому дані користувача.

За допомогою нового класу PerformanceManager додатки тепер можуть керувати та збирати інформацію про профілі зсередини додатків, що допоможе підвищити їхню продуктивність.

Команда розробників Android повідомила, що планує доповнити цю функцію інтерфейсом прикладного програмування Android Jetpack, який дозволить спростити збір дампів, вибірку стеку тощо. API також має обмежувач швидкості, щоб додаток не впливав на продуктивність.

Вбудований в Android зчитувач екрана TalkBack було оновлено з підтримкою дисплеїв зі шрифтом Брайля за допомогою стандарту Human Interface Devices (HID) як через USB, так і через захищений Bluetooth.

Стандарт HID – це визначення класу пристроїв, яке відкрило USB-драйвери для різних девайсів, таких як миші, клавіатури та ігрові контролери, тому з часом він повинен забезпечити більшу доступність дисплеїв Брайля для пристроїв Android.

В Android 15 внесено додаткові зміни в роботу фонових додатків, щоб запобігти виведенню ними інших додатків на передній план, підвищенню привілеїв і зловживанню взаємодією з користувачем. Це дасть людям більше контролю над своїми пристроями та не дозволить шкідливим програмам керувати девайсами “за лаштунками”.

Тепер, коли Android 15 увійшов у фазу бета-версії, користувачі можуть зареєструвати будь-який підтримуваний пристрій Pixel, щоб отримати цю версію та майбутні бета-версії Android. Також можна протестувати цю бета-версію за допомогою 64-розрядного образу системи на емуляторі Android в Android Studio.