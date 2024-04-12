Google DeepMind опублікував у блозі допис під назвою “Мільйони нових матеріалів, відкритих завдяки глибокому навчанню”. Але дослідники проаналізували відкриття і не знайшли в дослідженнях Google жодної вражаюче нової сполуки, повідомляє 404 media.

Google пише, що інструмент штучного інтелекту GNoME знайшов 2,2 мільйона нових кристалів, 380 000 із яких – це стабільні матеріали, які можуть стати основою майбутніх технологій. Також компанія похвалилася, що це еквівалентно майже 800 рокам знань.

Відповідна стаття була опублікована в журналі Nature і отримала дуже широкий резонанс у пресі, як приклад неймовірних перспектив штучного інтелекту в науці.

Також дослідники з Національної лабораторії Лоуренса Берклі в партнерстві з Google DeepMind створили автономну лабораторію (A-Lab), яка використовувала “обчислення, машинне навчання та активне навчання для планування та інтерпретації результатів експериментів, виконаних за допомогою робототехніки”.

Фактично дослідники використали можливості штучного інтелекту і роботів, щоб “усунути” людей з лабораторії. Дослідники стверджують, що відкрили та синтезували нові матеріали, що “демонструє ефективність платформ, керованих штучним інтелектом, для автономного відкриття матеріалів”.

Але дві незалежних групи дослідників проаналізували роботи DeepMind і Берклі та опублікували власні аналізи, які свідчать про те, що дослідження сильно переоцінені. Багато фахівців з матеріалознавства зазначають, що ШІ має великі перспективи у відкритті нових типів матеріалів. Але Google і його методи глибокого навчання не зробили неймовірного прориву у світі матеріалознавства.

У статті, опублікованій в журналі Chemical Materials, Ентоні Чітхем і Рам Сешадрі з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі вибрали випадкову вибірку з 380 000 запропонованих структур, випущених DeepMind, і стверджують, що жодна з них не відповідає трискладовому тесту на те, чи є запропонований матеріал “достовірним”, “корисним” і “новим”.

Дослідники вважають, що те, що знайшов DeepMind, є кристалічними неорганічними сполуками і має бути описано саме так, а не за допомогою більш загального терміну “матеріал”, який, на їхню думку, слід використовувати для речей, які “демонструють певну корисність”.