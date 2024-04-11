Український розробник створив сервіс «Вільний Відеоперекладач», який безплатно перекладає відеоролики з YouTube на українську та кримськотатарську мови. Про це він розповів у розмові з Mezha.Media.

Проєкт запустив 17-річний Тарас Іванов із міста Селидове на Донеччині. Ідея «Вільного Відеоперекладача» з’явилася в нього після одного випадку – розробнику треба було терміново перекласти ролик, а потрібний сервіс він не знайшов.

Тому він вирішив створити власний та поділився розробкою на каналі. Ідея сподобалася іншим людям, хлопець вирішив працювати над нею далі, тож вона переросла у цікавий проєкт.

«Отже метою є дати можливість всім охочим безплатно, швидко та без зайвих дій дивитися відео мовами, які вони не розуміють», – говорить Тарас Іванов про «Вільний Відеоперекладач».

Він пригадує, що найпершою версією перекладача поділився на каналі 22 червня 2023 року. За його словами, тоді це була просто консольна програма на його ПК, яка не була доступна для інших людей. Розробник створив її буквально за один день. Перша версія, яка стала доступною для усіх охочих, була опублікована 2 серпня 2023 року.

Принцип роботи «Вільного Відеоперекладача» детально описано на сайті. Щоб скористатися сервісом, треба перейти до Telegram-бота, надіслати в ньому посилання на YouTube та за кілька хвилин отримати готовий переклад.

«Для цього не потрібно вказувати адресу електронної пошти чи номер телефона, вигадувати пароль. Все швидко та просто. Головне мати акаунт в Telegram. Дивлячись на те, що багато людей зараз почали відмовлятися від Telegram, я планую створити схожих ботів в інших месенджерах та соціальних мережах для зручності та більшої доступності», – сказав розробник.

Він також зауважив, що зараз переклад на українську та кримськотатарську доступний майже з будь-якої мови. Це завдяки використанню не одного, а одразу трьох перекладачів та додатково великої мовної моделі.

«Зазначу, що наразі кримськотатарська (мова корінного населення українського Криму – кримських татар) недоступна у більшості всім відомих перекладачів. У майбутньому буде додано ще більше мов», – підкреслив Тарас Іванов.

За його словами, щойно він також зробив автоматичне конспектування відео – щоб отримати основний зміст ролика його не обов’язково дивитися.

Наразі «Вільний Відеоперекладач» підтримується виключно донатами та здебільшого власним коштом розробника, який зараз закінчує 11 клас та продовжує покращувати проєкт.

«Але через те, що зовсім скоро я буду писати НМТ, більш активну підготовку до нього та, як наслідок, нестачу часу, оновлення стали виходити не так швидко, як раніше. Але коли в мене є вільний час, я часто покращую проєкт, оскільки це просто подобається мені», – поділився хлопець.

Нещодавно він переїхав до Черкаської області. На Донеччині лінія фронту розташована приблизно за 15 кілометрів від його дому. Але він вірить, що ще вийде туди повернутися. Ми на Mezha.Media переконані, що це обов’язково станеться!