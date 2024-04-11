Rakuten Viber анонсував запуск нової функції, яка аналізує від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті та виокремлює з них ключові пункти в одному повідомленні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нова функція має назву «Стислий виклад чату» та створена на базі технології OpenAI. Наразі вона буде доступна тільки для групових чатів як найпопулярнішого формату спілкування серед користувачів Rakuten Viber.

«Відтепер можна не читати всю пропущену переписку, а дізнатися про її зміст у форматі стислого резюме. Дві третини користувачів Rakuten Viber в Україні щонайменше щомісяця спілкуються в групових чатах, тож ця функція має допомогти заощадити час багатьом українцям», – зазначили в компанії.

У Rakuten Viber пояснили, що пропозиція скласти додаткове резюме розмови, яку користувач пропустив, автоматично з’являтиметься при відкритті групового чату з п’ятьма та більше непрочитаними повідомленнями.

«Для розробки цієї функції ми скористалися можливостями генеративного ШІ, щоб зекономити час користувачів та бути впевненими, що вони не пропускають жодної важливої деталі своїх розмов», – зауважив гендиректор Rakuten Viber Офір Еял.

Зараз функція тестується для 10% користувачів iOS та Android в Україні та інших країнах: США, Японії, Болгарії, Польщі, на Філіппінах. «Стислий виклад чату» підтримує понад 50 мов, включаючи українську.