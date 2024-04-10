Браузери від незалежних компаній почали набувати більшої популярності в Європейському Союзі після того, як Google та Apple були змушені полегшити перехід на сторонні браузери на своїх платформах. Про це пише Reuters із посиланням на дані шістьох компаній.

Такий результат почав з’являтися після того, як 7 березня в Євросоюзі набув чинності «Закону про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA). У його межах великі технологічні компанії тепер мають пропонувати користувачам мобільних пристроїв можливість обирати зі списку доступних веббраузерів на екрані вибору.

Google та Apple встановлюють свої власні браузери за замовчуванням на Android та iOS, що робить конкуренцію для інших компаній важкою. Однак тепер, коли люди отримали вибір, кількість користувачів Aloha Browser зросла на 250%, про що сповістили самі розробники.

Серед інших компаній, які заявили про приріст користувачів є Vivaldi, Brave, DuckDuckGo та інші. Ян Стандал, віцепрезидент Opera, розповів, що минулого місяця компанія побачила рекордний приріст користувачів в ЄС.

Попри позитивні зміни, розробники браузерів розкритикували те, як Apple та Google розгортають нову функціональність. Вони скаржаться, що компанії роблять це незграбно, чим уповільнюють перехід користувачів на нові браузери.

Mozilla стверджує, що лише 19% користувачів iPhone у Європейському Союзі отримали оновлення. Такий темп розгортання здається повільнішим, аніж з попередніми оновленнями.

Власники iPhone можуть побачити новий екран вибору стандартного браузера, коли запускають Safari. Проте навіть тоді їм показується лише перелік інших браузерів без будь-яких пояснень.