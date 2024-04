З’явився офіційний український трейлер фільму «Забери мене на Місяць» / Fly Me To The Moon від Sony Pictures. В українському прокаті стрічка стартує 11 липня 2024 року.

До акторського складу картини увійшли: Скарлетт Йоганссон («Месники», «Люсі», «Чорна Вдова») Ченнінґ Татум («Мачо і ботан», «Супер Майк»).

Події стрічки розгортаються на тлі історичної посадки космічного корабля «Апполон-11» на Місяць. Коли імідж NASA майже зазнав краху, талановита маркетологиня Келлі Джонс розпочинає промо-кампанію, щоб виправити ситуацію. Цим вона неабияк ускладнює роботу над висадкою усій команді NASA.

«Проте коли Білий Дім вирішує, що місія є надто важливою аби її провалити, Келлі доручають зняти фальшиве приземлення як запасний варіант. Безкомпромісна боротьба за першість розпочинається», – сказано в описі.

Український трейлер:

Трейлер англійською: