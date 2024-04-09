Колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв та нинішній гендиректор OpenAI Сем Альтман шукають фінансування для нової компанії, яка займатиметься «персональними пристроями на основі штучного інтелекту», повідомляє Ars Technica.

Жодних деталей про те, що це буде за пристрій нема, але, за словами джерел, він не буде схожий на смартфон. Повідомляється, що вперше про цей проєкт заговорили у 2023 році та відтоді тривають переговори.

Айв та Альтман сподіваються залучити щонайменше 1 мільярд доларів США для нової компанії. Повний список потенційних джерел фінансування – невідомий. Але джерела заявили про переговори з постійним інвестором OpenAI – Thrive Capital, а також Emerson Collective, венчурною компанією, заснованою Лорен Пауеллом Джобс (вдова Стіва Джобса).

Кажуть, що генеральний директор SoftBank Масайоші Сон також розмовляв з Альтманом та Айвом про можливість фінансування.

Хоча ще нічого невідомо про пристрій, ймовірно, Айв бажає створити конкуренцію своєму колишньому працедавцю Apple. Нагадаємо, що міжнародну відомість він отримав як головний дизайнер iMac, MacBook, iPod, iPhone та інших пристроїв Apple. У 2019 році Джоні Айв пішов із компанії та заснував дизайнерську студію LoveFrom.