«Нова пошта» оголосила про ініціативу, в межах якої вона безплатно доставлятиме ЗСУ використані шини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Зі зміною сезонів автовласники часто переймаються питанням куди подіти вже використані шини. Нова пошта запрошує водіїв долучитись до соціальної ініціативи «Шини рвуться в бій»: кожен може надіслати б/у шини захисникам на передову», – сказано в повідомленні «Нової пошти».

Для цього в чат-боті потрібно отримати промокод на безплатне відправлення, і «Нова пошта» доставить гуму власним коштом.

«Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами», – нагадали в компанії.

Як долучитись до проєкту «Шини рвуться в бій»:

Авторизуйтесь у Telegram-боті @zampotech_bot і опишіть характеристики гуми, яку передаєте;

вкажіть у заявці найближче вантажне відділення «Нової пошти»;

якщо гума підходить під актуальні потреби окремих бригад, вам нададуть промокод на її безкоштовне відправлення;

принесіть гуму до вантажного відділення.

Яка гума необхідна:

Типорозмір

– R16;

– R15, R17;

– R18, R20 (тільки в дуже гарному стані);

Профіль

– не низькопрофільні, потрібна висота 60 і вище;

– чим ширше і вище, тим краще;

Протектор

– зимовий;

– тракторний, інакше «болотяний»;

– із маркуванням АТ/МТ.

Стан

– без пошкоджень;

– не «лисі»;

– залишок протектору не менше 50%.

Як шини потраплять до військових:

«Нова пошта» доставлятиме шини власним коштом, а «Зампотех» «взуватиме» авто військових прямо на передовій, організувавши чотири мобільні майстерні.

Наразі проєкт організував 2 000 шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць. З огляду на це, компанія закликає долучатися до ініціативи.