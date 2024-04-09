Три автовиробники змагатимуться за можливість відправити свою версію транспортного засобу на Місяць для участі в програмі Artemis, повідомляє Engadget.

Агентство оголосило, що обрало Intuitive Machines, Lunar Outpost і Venturi Astrolab для розробки своїх місячних апаратів/lunar terrain vehicles(LTV) у межах техніко-економічного обґрунтування протягом наступного року.

Очікується, що після цього буде обрано лише одну компанію для демонстраційної місії, в межах якої апарат буде розроблено та відправлено на Місяць для випробувань на продуктивність і безпеку.

NASA планує використовувати місячні транспортні засоби, починаючи з екіпажу Artemis V, запуск якого заплановано на початок 2030 року.

Місяцехід, який зрештою вирушить до Місяця, має функціонувати як пілотований, так і непілотований транспортний засіб, слугуючи іноді як засіб пересування для астронавтів, а іноді як дистанційно керований дослідницький апарат.

NASA заявляє, що укладе з обраною компанією контракт до 2039 року, причому всі замовлення, пов’язані з LTV, можуть скласти до 4,6 мільярда доларів США. Обрана компанія також зможе використовувати LTV для комерційної діяльності в період його простою.

Компанія Intuitive Machines, яка розроблятиме апарат під назвою Moon Racer, вже уклала кілька контрактів з NASA в межах програми Commercial Lunar Payload Services (CLPS), а в лютому запустила свій посадковий модуль Odysseus на Місяць.

Venturi Astrolab розроблятиме апарат під назвою Flex, а Lunar Outpost працюватиме над апаратом під назвою Lunar Dawn. Всі вони повинні бути здатні підтримувати екіпаж із двох астронавтів і витримувати екстремальні умови південного полюса Місяця.

«Ми будемо використовувати LTV для подорожей до місць, до яких інакше ми не змогли б дістатися пішки, збільшуючи нашу здатність досліджувати і робити нові наукові відкриття», – сказав Джейкоб Блічер, головний науковий співробітник NASA з досліджень Місяця.