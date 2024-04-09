Український медіасервіс MEGOGO розширює функціональність – тепер кожен користувач отримуватиме пропозиції контенту, які враховуватимуть персональні вподобання. Це стало можливим завдяки розділенню профілів в акаунті, яке дозволяє створювати окремі кабінети для всіх членів родини, повідомляє пресслужба компанії.

Функція вже доступна в Україні та світі. Її мета – поліпшити досвід користування сервісом. Профілі – окремі кімнати зі своїми «мешканцями», а акаунт – лише метод входу та ідентифікації. Таким чином кожен профіль стає персоналізованим, відповідаючи інтересам свого власника.

«Понад 60% клієнтів MEGOGO споживають контент у сімейному форматі, що призводить до відчуття неперсоналізованості платформи, – пояснили в MEGOGO рішення розширити функціональність. – Завдяки домовленостям із правовласниками, користувачі MEGOGO можуть обирати для іконок профілів зображення Губки Боба, Кунг-фу панди, персонажів Щенячого патруля та Південного парку, улюбленця всіх дітей і дорослих Пса Патрона та інших».

Усі покупки на платформі залишаються прив’язаними до акаунта, що дозволяє зручно керувати контентом та отримувати доступ до нього. Зміна полягає у розділенні переглядів та вподобань між різними профілями.

Як скористатися:

Реєстрація: Спершу треба зареєструватися на платформі, якщо облікового запису немає; Створення профілю: Після входу в систему слід обрати опцію створення нового профілю. Під час цього процесу користувач обирає такі параметри:

Вид профілю: дорослий або два варіанти дитячих профілів – для вікової категорії до 6 років або до 12 років. Залежно від обраного типу профілю буде обмежений контент для дітей.

Іконка та ім’я профілю: Користувач самостійно обирає іконку, яка найкраще відповідає його вподобанням, а також дає назву профілю.

Збереження профілю: Після вибору параметрів профіль буде створений і готовий до використання.

Персоналізація рекомендацій/сервісу під вас: Після першого заходу в свій профіль користувач зможе обрати улюблені фільми та одразу персоналізує рекомендації.

Можливість створення персонального профілю в акаунті для отримання стрічки рекомендацій вже доступна для користувачів.